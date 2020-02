(em atualização)

Pela primeira vez em 20 anos de prémio, dois desportistas partilharam o Laureus referente ao melhor desportista masculino do ano.

O campeão do mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton e Lionel Messi repartiram o galardão entregue esta segunda-feira em Berlim.

Também pela primeira vez, um futebolista foi distinguido com o prémio.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!



Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2