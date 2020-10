O Fk Akron, da segunda divisão russa, anunciou a contratação de... Marx Lenin.

O médio de 20 anos deixa assim o Flamengo, clube no qual foi formado, e muda-se assim para Toagliatti.

Apesar de tratar-se de um emblema da segunda divisão russa, a transferência está a ter uma repercussão elevada na comunicação social, um pouco por todo o mundo. Isto por conta do nome do jogador, que remete para dois nomes históricos do comunismo: o filosofo alemão Karl Marx e Lenin, que liderou a revolução russa de 1917 e comandou o país até à sua morte, sete anos depois.

A verdade é que, em entrevistas concedidas nos últimos anos, Marx Lenin explicou que o nome nada tem a ver com história política.

«É uma história bastante complicada. A minha mãe gostou dos nomes, mas não sabia os significados. Agora é uma coisa muito engraçada e pergunta-me se eu conheço os nomes, mas a minha mãe realmente não sabia. Ela disse-me que queria um “Marques” diferente ao do meu pai, que é o normal. O médico deu sugestões e ela gostou desse, com “X”. Toda a gente falava disso e eu pesquisei sobre eles, mas não têm nada a ver comigo. Todos barbudos (risos). O Lenin então...», referiu o jogador ao Globoesporte, em 2017.