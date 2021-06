A câmara de Moscovo optou por encerrar os espaços destinados a adeptos durante o Euro 2020 e proibiu ajuntamentos com mais de 1.000 pessoas.

A decisão foi tomada depois do agravamento da pandemia de Covid-19 na Rússia, anunciou nesta sexta-feira o presidente Sergey Sobyanin.

«Vamos parar durante algum tempo com a realização de eventos que envolvam ajuntamentos de pessoas e devemos encerrar os lugares de divertimento e a ‘fan zone’», localizada no complexo olímpico do Estádio Lujniki, casa habitual da seleção russa, revelou o presidente da câmara de Moscovo.

A Rússia está a ser fortemente afetada por uma nova vaga de Covid-19, em especial na capital, em consequência do abrandamento da prevenção da pandemia, do fim das medidas de confinamento e do atraso da campanha de vacinação. Todos os sete jogos do Euro 2020 disputados na Rússia estão marcados para São Petersburgo.