Hugo Rodallega está na Turquia há cinco temporadas, mas confessa que seria difícil resistir a um convite do Boca Juniors. O internacional colombiano admite mesmo quebrar as regras impostas pelo estado turco e voar para Buenos Aires caso receba uma chamada de Riquelme, vice-presidente do clube «xeneize».



«Se Riquelme me chamar, amanhã meto-me no avião por mais que não possa sair do país», disse o avançado do Denizlispor, citado por o Mundo Deportivo.

O jogador de 34 anos brincou ainda com a possibilidade de se encontrar com o ex-futebolista argentino. «Gostava de o conhecer, foi um jogador espetacular. Não gosto de mate, mas posso tomar um café», acrescentou, entre risos.