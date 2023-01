A UEFA apresentou esta quarta-feira o novo formato da qualificação europeia para os Europeus e Campeonatos do Mundo, com as seleções a serem sorteadas em 12 grupos de quatro e cinco equipas, em vez de 10 agrupamentos, de forma a «revitalizar a competição, tornando-a menos previsível e mais dinâmica».

As equipas dos grupos de cinco vão começar o seu percurso nas eliminatórias em março ou em junho, dependendo se estão envolvidas nos quartos de final da Liga das Nações ou nos jogos de play-off, isto porque esta competição também terá um novo modelo.

Já os grupos de quatro seleções, terão os primeiros jogos em setembro.

A fase final do Europeu vai continuar com 24 equipas. Estas medidas serão implementadas após o Euro 2024.

O vencedor de cada grupo apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundo classificados disputam o habitual play-off.

Na reunião que decorreu esta quarta-feira em Nyon, o Comité Executivo da UEFA decidiu também mudar a Supertaça Europeia de 2023 de Kazan, na Rússia, para Atenas, na Grécia, devido à invasão russa na Ucrânia.

O jogo será disputado a 16 de agosto.

Diga-se ainda que a Eslováquia foi escolhida para acolher o Campeonato da Europa Sub-21 de 2025.