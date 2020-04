Zlatan Ibrahimovic, avançado do AC Milan, vai participar num torneio interno com o Hammarby, clube do qual é coproprietário e no qual treina há várias semanas, depois da pandemia de covid-19 ter parado (quase todo) o futebol europeu.

O anúncio foi feito por Jesper Jansson, diretor desportivo do Hammarby: «Zlatan vai jogar [na sexta-feira]. Ele impressionou-nos nos treinos [desde que voltou ao país]. Este é um tipo de competição dentro do treino e tentamos motivar nossos jogadores. Vemos isto como uma atividade divertida e um desafio», revelou o dirigente.

A Liga sueca tinha início marcado para 4 de abril, mas a pandemia do novo coronavírus levou a que esse arranque fosse adiado, ao que tudo indica para 14 de junho, de acordo com as últimas decisões.

Os treinos do Hammarby têm contado também com os jogadores do IK Frej, uma espécie de «satélite» que compete na terceira divisão, e este plantel alargado vai ser dividido em três equipas para jogos de 30 minutos na Tele2 Arena, em Estocolmo.

O torneio, agendado para a manhã desta sexta-feira, será disputado à porta fechada, naturalmente, mas terá direito a transmissão através da plataforma de streaming Dplay, a partir das 9 horas (de Portugal continental). Uma oportunidade para ver em ação Zlatan Ibrahimovic, de 38 anos.