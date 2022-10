A Udinese continua a surpreender na Serie A e subiu nesta segunda-feira ao terceiro lugar do campeonato ao vencer em casa do Verona por 2-1.

A equipa da casa, com Miguel Veloso a titular, até chegou à vantagem aos 23m, mas na segunda parte o conjunto de Udine deu a volta.

Para isso contribuiu de forma decisiva o português Beto. O avançado saltou do banco aos 58m e fez o golo do empate aos 70m, após assistência de Deulofeu.

A reviravolta foi consumada já nos descontos, com Bijol a apontar o golo do triunfo que leva a Udinese para o pódio, com 19 pontos, apenas menos um do que Nápoles e Atalanta.