Félix Correia é a grande novidade na lista de convocados da Juventus para a receção ao Génova (19h45), em encontro referente aos oitavos de final da Taça de Itália.



O jovem internacional português tem jogado pelos sub-23 da Juve e pode fazer nesta quarta-feira a estreia pela equipa principal.



Recorde-se que Félix Correia, de 19 anos, chegou ao clube italiano em junho de 2020, depois de ter representado o AZ Alkmaar por empréstimo do Manchester City e de ter cumprido toda a formação no Sporting.



Cristiano Ronaldo também está na lista de convocados para o jogo com o Génova