O selecionador italiano, Roberto Mancini, que testou positivo à Covid-19, convocou 41 jogadores para o particular com a Estónia e para o duplo compromisso da Liga das Nações ante Polónia e Bósnia.

Mancini, que será substituído por seu adjunto Alberico Evani nos três próximos jogos da «squadra azzurra», chamou 41 convocados porque há jogadores da Fiorentina, Génova, Inter, Roma, Sassuolo e Lazio que terão de permanecer em isolamento antes de se juntarem aos restantes colegas, devido à Covid-19.

As principais novidades são o central Davide Calabria (AC Milan), Matteo Pessina (Atalanta) além dos regressos de Soriano (Bolonha), Criscito (Génova) e de Pietro Pellegri (Monaco).

A Itália defronta a Estónia a dia 11 de novembro, num particular marcado para Florença, a Polónia no dia 15, em Reggio Emília, e a Bósnia-Herzegovina, no dia 18, em Sarajevo.

A Itália integra o grupo 1 da Liga A das Nações, juntamente com Holanda, Polónia e Bósnia.