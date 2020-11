Ivan Cavaleiro ficou ligado à derrota do Fulham em encontro referente à 9.ª jornada da Premier League, frente ao Everton (2-3). O extremo português falhou um penálti de forma escandalosa, quando a sua equipa perdia por 1-3.



O internacional luso assumiu a cobrança mas escorregou no momento decisivo e atirou muito por cima, ao minuto 68. Loftus-Cheek ainda reduziu pouco depois, para 2-3, provando que o golo de Ivan Cavaleiro podia ter evitado o triunfo do Fulham.



André Gomes não saiu do banco de suplentes da formação visitante. Com este resultado, o Everton sobe provisoriamente à 6.ª posição, enquanto o Fulham está no 17.º lugar.