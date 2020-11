O português José Morais sagrou-se bicampeão na Coreia do Sul com o Jeonbuk, clube que alcançou o tetracampeonato ao vencer em casa o Daegu, por 2-0, na última jornada do campeonato.

Cho Kyu-Sung marcou aos 27 e 40 minutos para garantir a vitória e, assim, a revalidação do título ao técnico português, que necessitava apenas de um ponto para conseguir o primeiro lugar.

Este é o oitavo título de campeão nacional do Jeonbuk, que passar o clube mais vitorioso, com mais um troféu do que o Seongnam e mais dois do que o Seoul.

Antigo adjunto de José Mourinho, José Morais, de 55 anos, já tinha sido campeão na Tunísia, em 2008/09, com o Espérance de Tunis. Antes, foi treinador de Benfica B, Estoril Praia, Académico de Viseu e Santa Clara, contando passagens por clubes de outros nove países (Alemanha, Suécia, Jordânia, Arábia Saudita, Tunísia, Turquia, Grécia, Inglaterra e Ucrânia) e pela seleção do Iémen.