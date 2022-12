João Félix voltou ao Atlético de Madrid e causou impacto. O internacional português foi titular na vitória frente ao Elche [2-0], numa altura em que o futuro no clube da capital permanece uma incógnita e saiu como figura do encontro. Não só pelo golo, diga-se, que desbloqueou o encontro, mas por tudo o resto também.

Os principais momentos do Atlético de Madrid tiveram duas figuras: João Félix e Antoine Griezmann. Português e francês combinaram várias vezes para desequilibrar a defesa do Elche, ainda que no início o futebol dos colchoneros tenha sido demasiado em esforço.

Aos 37 minutos, João Félix desequilibrou sozinho. Recebeu a meio campo, tirou dois adversários do caminho e rematou para golo. A bola saiu ao lado, mas estava à vista qual era a melhor ideia para o Atlético chegar à vantagem.

Antes do intervalo, o Elche ficou reduzido a dez unidades por expulsão de Verdu, algo que não desequilibrou o encontro porque praticamente no início do segundo tempo Hermoso também viu vermelho e ficaram as equipas a jogar dez para dez.

Os elementos de diferenciação eram, porém, as exibições de Félix e Griezmann que pouco antes da segunda expulsão combinaram para uma oportunidade incrivelmente desperdiçada pelo francês. Félix assistiu-o de calcanhar na área, mas Griezmann, na cara do golo, atirou por cima.

Ora, quando Félix tocou de novo de calcanhar na bola, o Atlético marcou. O português desequilibrou no meio com um toque precioso que fez o Elche ficar mais espaçado em largura. Llorente cruzou da direita, Griezmann tentou o golo, mas teve de insistir e servir Félix que, de cabeça, fez o ansiado 1-0.

O golo era meritório quer para o Atlético quer para a dupla luso-francesa, que Simeone desfez dez minutos ao tirar o viseense: o público não ficou indiferente.

Se Griezmann tinha aplaudido sozinho os campeões do mundo pela Argentina antes do encontro, também pôde aplaudir Morata que, com o 2-0, sentenciou a partida. O espanhol fez uma belíssima jogada, apesar do ressalto que fez deste um golo estranho.

O encontro teve ainda outra expulsão, com o português Domingos Quina a ver cartão vermelho.

O Atlético de Madrid sobe ao terceiro lugar na liga espanhola, com menos dez pontos que o líder Barcelona e mais um jogo.

Rui Silva e William no nulo

Nos outros encontros também houve portugueses em ação. Em Sevilha, o Betis recebeu o Ath. Bilbao, num jogo que não foi além de um nulo entre as duas formações. O 0-0 contribuiu para o terceiro posto do Atlético de Madrid com a equipa de Rui Silva e William Carvalho, ambos titulares, a ser sexta, um lugar atrás do Athletic.

Já o Girona-Rayo Vallecano não teve portugueses em campo, mas teve golos. Terminou 2-2 e com os de Madrid no sétimo posto, ao passo que os catalães são 12º.