Depois do principal, o Atlético de Madrid revelou esta sexta-feira o equipamento alternativo para a temporada 2020/21.

A nova camisola que João Félix vai vestir é azul escura, com o vermelho como a segunda cor. No fundo, as duas cores predominantes do emblema colchonero.

Os calções têm os mesmos tons.

Veja no vídeo abaixo e na galeria acima associada o novo equipamento alternativo do Atlético.