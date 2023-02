João Félix volta a jogar pelo Chelsea. Depois de cumprir três jogos de castigo, o português é titular frente ao West Ham, num dérbi de Londres.

O antigo jogador do At. Madrid e do Benfica chegou ao estádio Olímpico da capital inglesa lado a lado com Enzo Fernández, argentino que se mudou do Benfica para o Chelsea neste mercado de inverno, numa transferência muito falada e na qual recebeu críticas do presidente encarnado, Rui Costa.

Enzo também joga de início.