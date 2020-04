A cimeira de presidentes para o regresso do futebol e a passagem de um ano sobre a conquista da Youth League pelo FC Porto fazem os destaques dos jornais.

A Bola:

«Sinais de retoma: Governo anunciará decisão amanhã, mas o futebol deve mesmo regressar»

«Mário Silva: 'Sonho ser campeão a treinar o FC Porto'»

«Benfica: Apanhados na avalanche. Emprestados Bruno Varela e Cádiz já não jogam mais esta época pelas deliberações dos governos holandês e francês.»

«Sporting: Maximiano entregou tablets no hospital e revelou otimismo: 'Vamos todos estar em forma'.»

Record:

«Futebol vai voltar: Quando e como será decidido pelo Governo e DGS e será apresentado amanhã.»

«Presidentes do Benfica e FC Porto em ambiente muito saudável.

«Leão já pagou a Mihajlovic. SAD usa prazo do fair play, mas desiste do recurso.»

«Benfica: Assédio salarial a Rúben preocupa. Central é alvo de cobiça e está entre os mais bem pagos na Luz.»

«Entrevistas a Jardel sobre o jejum de 18 anos: 'Sporting tem de voltar a ganhar o título'.»

O Jogo:

«FC Porto: Futuro à prova de vírus. Os impactos nas carreiras, as mudanças no clube e as mais-valias um ano após conquista na Youth League.»

«Pandemia: Cimeira deixa futebol nas mãos do Governo.»

«Benfica: Bruno Varela vive decisão da Liga holandesa e olha para Portugal. 'Mérito deve ser premiado'.»

«Sporting: Max é para renovar no pós-retoma.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.