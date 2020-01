O triunfo do Benfica em Guimarães (0-1) domina as manchetes da imprensa desportiva deste domingo, dia 5 de janeiro.

«Bem Cervidos» é a manchete do jornal Record, que faz assim a ligação com o autor do único golo do jogo, o argentino Franco Cervi.

«Golo Rei» é a manchete do jornal A Bola, enquanto que O Jogo fala em «Sofá a preço de ouro».