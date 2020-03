O Sporting está de luto pela morte de José Luís Baptista das Neves, mais conhecido como «Senhor Zeca».

Funcionário do clube desde 1988, faleceu esta sexta-feira, aos 63 anos, vítima de ataque cardíaco.

O «Senhor Zeca» chegou ao Sporting para fazer parte da equipa de tratamento do relvado do antigo Estádio José Alvalade, mas depois tornou-se técnico de equipamentos das escolinhas do clube, antes de transitar para a Academia de Alcochete, onde trabalhou da inauguração até aos dias de hoje.

«Aos familiares e amigos, o Sporting CP manifesta o seu mais profundo pesar, não deixando de enaltecer e agradecer ao senhor Zeca os mais de 30 anos de dedicação ímpar ao Clube», refere a nota divulgada no site oficial.