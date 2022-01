José Mourinho não perdeu tempo e entregou a titularidade a Sérgio Oliveira no AS Roma-Cagliari. O médio cedido pelo FC Porto, que tinha aterrado em Itália na quarta-feira, respondeu com o golo que garantiu o triunfo da formação romana (1-0).



Ao minuto 33, com o jogo embrulhado, Sérgio Oliveira conquistou um penálti, por mão na bola de Dalbert, lateral brasileiro que passou pelo Académico de Viseu e pelo Vitória de Guimarães.



Apenas com alguns dias de casa, o internacional português foi o escolhido para assumir a cobrança do castigo máximo e não desperdiçou a oportunidade.

Esta foi a principal nota de destaque do duelo no Olímpico de Roma, que contou igualmente com Rui Patrício no onze e a tempo inteiro.



A AS Roma ocupa o sexto lugar na tabela classificativa da Serie A de Itália, com os mesmos pontos que a rival Lazio. O Cagliari está na 18.ª posição.