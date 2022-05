Jota está a realizar uma excelente temporada e marcou este domingo o 12.º golo pelo Celtic, inaugurando a contagem no mítico Old Firm. Porém, o Rangers respondeu na segunda parte e garantiu o empate (1-1).

Na sequência de um belo lance de Daizen Meda, avançado japonês que passou pelo Marítimo, Jota surgiu ao segundo poste para finalizar em grande estilo, antecipando-se ao adversário com um toque acrobático (21m).

Em encontro referente à 2.ª jornada do play-off do campeonato escocês, o Rangers anulou a desvantagem no Celtic Park por intermédio de Fashion Sakala, ao minuto 67.

Na classificação, o Celtic continua na frente com uma vantagem de seis pontos sobre o adversário deste domingo.

Jota, jovem avançado cedido pelo Benfica, tem um registo de 12 golos e 12 assistências em 37 jogos pelos «católicos».