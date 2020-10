A campanha organizada por Marcus Rashford para angariar refeições para as crianças com dificuldades em Inglaterra durante as férias escolares está a sensibilizar o país inteiro (e não só), incluindo aqueles que no futebol são adversários.

«Ele joga no Manchester United, o que torna isto complicado, mas nestes momentos estamos sempre unidos como jogadores e seres humanos. O que o Marcus começou é absolutamente incrível. É tão bom», disse Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.

Recorde-se que Marcus Rashford viu o Parlamento rejeitar o sua petição para as crianças com dificuldades económicas tivessem refeições gratuitas durante as férias escolares, mas não baixou os braços. Lançou uma campanha nas redes sociais e a resposta foi impressionante com restaurantes, cafés e empresas de todo o país a aderirem para que as crianças que dependiam dessas refeições não ficassem sem comer.

O próprio jogador de 22 anos pôs mãos à obra e foi para o terreno ajudar na distribuição de alimentos doados, juntamente com a mãe.

«Espero que a mãe esteja muito orgulhosa dele. Eu nem o conheço e estou muito orgulhoso dele», acrescentou Klopp.

«O futebol pode ser realmente maravilhoso em alguns momentos e quando o assunto é sério toda a gente põe a rivalidade de lado e pensa nas coisas mais importantes da vida», disse ainda o técnico alemão.