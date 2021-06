Miguel Oliveira vai partir do sexto lugar no Grande Prémio da Alemanha, o oitavo da temporada do Mundial de MotoGP.

O piloto português começou a qualificação logo na Q2, depois de uma boa prestação nos treinos livres, mas conseguiu apenas o sexto melhor tempo da sessão.

Johann Zarco, da Ducati, conseguiu a pole position, com um tempo de 1:20:236.