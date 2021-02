O Maisfutebol, a ELEVEN e a LaLiga desafiam-no a entrar no LaLiga Ultimate Xpert: o passatempo que quinzenalmente lhe permite ganhar uma camisola da Liga Espanhola à escolha e que no final da época vai oferecer ao maior especialista uma viagem a Espanha, naquele que é o maior prémio para o adepto que provar ser o maior conhecedor de futebol espanhol.

Ora este fim de semana realizou-se a terceira edição deste passatempo com a colaboração do Maisfutebol, sendo que a resposta à pergunta colocada por José Campaña, médio do Levante, era sexto lugar, na época 2011/12.

O vencedor da camisola, e que fica desde já convocado para o passatempo final e para a possibilidade de ganhar uma viagem a Espanha, é André Silva, que no Instagram acertou na resposta e deixou um verdeiro poema, considero pelo Maisfutebol a resposta mais criativa:

«De Lisboa a Madrid,

O talento do João Félix consegue chegar,

Mas fui eu que consegui,

A camisola do Atlético agarrar!



O João Félix deixa os adversários a rastejar,

Com mais uma finta estonteante,

E um golo ele vai marcar,

Devido ao seu talento mirabolante!



Este passatempo é fantástico,

E aqui estou a torcer para ganhar,

A camisola do Atlético

Para a minha coleção de camisolas aumentar!



Com o Maisfutebol!



Porque…

Maisfutebol,

Este passatempo vou ganhar,

Ganhar...Força, Atlético!



Do empregado ao maioral,

Todos o João Félix conseguem admirar,

O seu talento é magistral,

Pois todos consegue fintar.

E agora dei comigo aqui a gritar,

Por favor quero uma oportunidade,

Para esta camisola envergar,

E aqui grito com vaidade!», escreveu André Silva.

Se não foi você o vencedor esta semana, não se preocupe, ainda tem muitas várias hipóteses de ganhar e não deixe de participar, até porque a escolha não foi fácil: havia várias frases muito criativas. De quinze em quinze dias, voltamos com uma nova pergunta.

É você o maior especialista em Liga Espanhola? Venha prová-lo. O regulamento do passatempo pode ser encontrado aqui.