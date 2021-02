A imprensa italiana é consensual nas críticas a toda a equipa da Juventus depois da derrota com o FC Porto, mas com Cristiano Ronaldo a exigência é tão ou mais elevada, e por isso a exibição do português no Estádio do Dragão merece reparos duros.

O Corriere dello Sport dá nota 4,5 a Cristiano (de zero a dez), e só Bentancur, que cometeu o erro que deu origem ao primeiro golo portista, com apenas 61 segundos de jogo, tem nota pior (4).

«A transmissão televisiva mostra-o um instante depois do 2-0 do Porto, quando ele levanta um dedo indicador da mão direita, como se dissesse: “Passou apenas um minuto…”. Ele passou 94 minutos sem fazer nada, mesmo nada. Perdido na sua terra natal, falha tudo o que podia errar quando a Juventus precisa do seu goleador. Apenas um clarão, ao minuto 94, quando Zaidu o derruba na área. Seria penálti…», escreve esta publicação italiana.

A Gazzetta dello Sport também atribuiu nota 4,5 ao português, e mais uma vez só o “réu” do primeiro golo tem classificação abaixo: «Agradeça a Bentancur, que, com aquela loucura, evitou que ficasse com o título de pior. Mbappé não o motiva, parece que quer imitar Messi. Pela zona central e por fora, acabou sempre travado, sem ideias. Com ou sem penálti, não há desculpa.»

O «Tuttosport» subiu a nota de Cristiano Ronaldo para um 5, mas também aqui Bentancur é o único colega com menos (4).

«Rematou, tentou dois disparos de longe, na esperança de agitar uma equipa apática. Pouco procurado, mas não o verdadeiro CR7», escreve este jornal.