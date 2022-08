Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge são os adversários do FC Porto no grupo B, da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira, em Istambul.



Os campeões nacionais, que em virtude dessa condição se apuraram de forma direta para a fase de grupos como cabeças de série defrontam a equipa orientada por Diego Simeone e que tem em João Félix uma das suas figuras, numa reedição do emparelhamento da época passada.

Além do 3.º classificado da última liga espanhola (sorteado no pote 2), os dragões têm pela os alemães do Bayer Leverkusen (pote 3), 3.º classificados da última Bundesliga, e o campeão belga Club Brugge (pote 4).