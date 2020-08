A vitória do Sevilha de Lopetegui na Liga Europa pode vir a ser uma excelente notícia para as contas do Benfica na Liga dos Campeões.

Como o vencedor da Liga Europa tem lugar garantido no pote 1 da Champions da próxima época, o Sevilha passa do pote 2 para o dos cabeça de série e abre uma vaga para uma equipa do pote 3.

Ora, se passar a pré-eliminatória e o playoff, o Benfica será o clube com melhor ranking dos que estão virtualmente no pote 3, ou seja, será o feliz contemplado com a entrada num lote onde estão vários tubarões.

Com o triunfo dos espanhóis, e caso chegue à fase de grupos, o Benfica evita assim o Barcelona, At. Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund e Chelsea.