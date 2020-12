Grupo H ao rubro! Três das quatro equipas do grupo partem para a última jornada com nove pontos cada depois dos triunfos de PSG e Leipzig.



Os vice-campeões europeus «vingaram-se» da derrota na Cidade Luz e bateram o Manchester United por 3-1, em Old Trafford. Para sobreviver, os parisienses tinham de vencer, ainda para mais depois do triunfo do Leipzig na Turquia.



Por isso, ninguém estranhou a entrada autoritária dos franceses que dominaram os ingleses durante meia hora. Pelo meio, Neymar combinou com Mbappé e depois do remate do francês desviar em Lindelof, o brasileiro fugiu ao compatriota Alex Telles e bateu De Gea (6m). Pouco depois, o guarda-redes espanhol negou o golo a Florenzi e travou um pontapé acrobático de Neymar.



Depois de um lance entre Bruno Fernandes e Danilo, e de uma confusão entre Paredes e Fred, resolvida com um cartão amarelo para o brasileiro do United após o árbitro ver as imagens no monitor, a tendência da partida alterou-se. Os red devils cresceram e igualaram a contenda. Navas ainda travou o primeiro pontapé de Martial, mas foi «traído» por Danilo (foi a única mancha no seu jogo) que desviou o remate de Rashford para o fundo da sua baliza.



O intervalo chegou co McTominay e Neymar a trocarem argumentos a caminho do túnel de acesso aos balneários, o Manchester United foi superior até aos 69 minutos. Até ao golo de Marquinhos, no fundo. Os ingleses apenas podem culpar-se de si próprios Primeiro foi Martial a falhar de forma escandalosa o 2-1 e, logo depois, Cavani esteve perto de assinar um chapéu sensacional a Navas, mas a bola esbarrou na trave. O que seria o uruguaio marcar à ex-equipa!



Um pouco às três tabelas, o PSG conseguiu o 2-1: Herrera rematou mal, a bola bateu em Diallo e deixou Marquinos na cara de De Gea. Incrível! Dois minutos após o terceiro golo da noite, Fred foi expulso por acumulação de cartões amarelos e deixou a equipa da casa com menos um elemento.



Solskjaer lançou Van de Beek, Pogba, Greenwood e Ighalo, mas foi Bruno Fernnades quem esteve perto de marcar num cabeceamento que Navas segurou. Por outro lado, o PSG ameaçou sempre o 3-1 e se Mbappé não marcou após uma corrida sensacional de área a área, Neymar tratou de o fazer. Jogada iniciada e concluída pelo brasileiro (a imagem de Maguire no chão a assistir ao desvio certeiro do 10 dos franceses é brutal!) e com intervenções de Mbappé e Rafinha.



O PSG ganha e fica com vantagem no confronto direto frente ao Manchester United. As duas equipas seguem no topo do grupo empatadas com os alemães do Leipzig que venceram em Istambul num jogo louco (3-4).



O conjunto de Naggelsmann esteve a vencer por dois golos de vantagem (golos de Poulsen e Mukiele), mas permitiu que o Basaksehir reduzisse antes do intervalo por Kahveci. O internacional turco foi o grande destaque do encontro ao assinar o 2-3 (Olmo já tinha marcado para os germânicos) e o 3-3 num livre sensacional.



Porém, o Basaksehir viu o sonho europeu fugir quando Sorloth, no último suspiro, deu o triunfo ao Leipzig.



Segue-se um PSG-Basaksehir, no Parque dos Príncipes, e um Leipzig-Man. Un