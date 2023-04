Rafael Leão está especial destaque nos jornais desportivos por essa Europa fora, depois de na terça-feira ter desenhado o golo marcado por Giroud que permitiu ao Milan regressar a uma meia-final da Liga doa Campeões dezasseis anos depois da última presença.

«Super Leão», «Milan Leone», «espetáculo», «classe». Não faltam adjetivos para elogiar a exibição do avançado português no Estádio Diego Armando Maradona.

A Gazzetta dello Sport fala num «Milan Leone» e tem o internacional português em destaque na primeira página. O jornal cor-de-rosa recorda que os rossoneri regressam a uma meia-final dezasseis depois da última presença graças a um «Leão super» e um golo de Giroud.

O Corriero dello Sport diz que «foi o diabo», com o Milan «nas estrelas», mas destaca um penálti cometido por Rafael Leão sobre Lozano que terá ficado por marcar.

Já o Tuttosport tem em manchete o musical «O sole Milan» e escreve que Giroud foi do inferno ao paraíso, uma vez que marcou o golo do Milan já depois de ter desperdiçado um penálti. Nas páginas interiores, o jornal destaca a exibição de Leão, com especial referência a mais uma assistência do português.

Em Espanha, o jornal Marca fala num Leão «maradoniano», dando ênfase ao lance do golo do Milan. O jornal As vai no mesmo sentido, fazendo referência aos «77 metros» percorridos pelo português antes de assistir Giroud. «Um golo que entra na memória de todos: vejam a barbaridade que manda o Nápoles para casa», escreve o jornal espanhol.

Já em França, o jornal L’Equipe tem Giroud, o autor do golo do Milan, em plano de destaque, mas também faz referência ao guarda-redes Maignan, que defendeu um penálti, e «à grande classe» de Rafael Leão no lance do golo.

