Depois do triunfo caseiro sobre o Sp. Braga, na ronda inaugural da Liga Europa, o Estrela Vermelha foi à Bulgária vencer o Ludogorets por 1-0.

Kanga marcou o único golo do encontro, ao minuto 64.

O Ludogorets ficou reduzido a dez elementos, ao minuto 77, já que Cicinho viu o segundo cartão amarelo.

Os portugueses Josué Sá e Claude Gonçalves foram titulares na equipa búlgara, sendo que o central saiu ao minuto 71.

Com este resultado o Estrela Vermelha passa a somar seis pontos e lidera o grupo. O Ludogorets continua com um, e por isso está agora atrás do Sp. Braga e em igualdade com o Midtjylland.