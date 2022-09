O Sp. Braga joga na Suécia frente ao Malmo a partir das 17h45 desta quinta-feira, na primeira jornada do Grupo D da Liga Europa.

Artur Jorge diz que a recente mudança de treinador da equipa sueca – o norueguês Age Hareide, de 68 anos, foi apresentado na terça-feira – não vai alterar a abordagem da equipa minhota, que passa por querer vencer.

«Estudámos bem o adversário, conhecemos bem o passado recente do Malmö e não só. Vamos defrontar uma equipa de qualidade, com experiência em jogos europeus e, por isso, teremos que ser iguais a nós próprio. Sabemos o que temos que fazer e temos o claro objetivo de vencer», declarou o técnico.

Sem Niakaté, lesionado, e Tormena, castigado, Artur Jorge está privado da habitual dupla de centrais que tem feito alinhar, mas o treinador não mostrou preocupação: «Temos cinco centrais e não podemos contar com dois, temos três disponíveis e os que vão jogar de início terão a confiança de toda a estrutura e vão, por certo, fazer um jogo de grande performance.»

Artur Jorge abordou o aumento do número de jogos dos minhotos nos próximos meses: «Temos jogadores preparados para jogar. Vamos ter um mês muito forte em termos de densidade de jogos e, por isso, temos de contar com todos. O mais importante é o sistema e a dinâmica de querer ganhar jogos.»

Sobre os objetivos do Sporting de Braga na Liga Europa, Artur Jorge frisou ter sido «muito claro aquando do sorteio»: «Disse que vamos fazer tudo para vencer este grupo. Não há um nome mais sonante, mas faz parte da nossa ambição passar este grupo em primeiro lugar. Queremos chegar aos oitavos de final, embora sabendo que vamos defrontar adversários com poderio e com a mesma ambição”, notou.

O responsável disse ainda ser «um grande orgulho» estrear-se como treinador do Sporting de Braga em competições europeias: «Não estou ansioso, antes motivado, vou concretizar mais um sonho. Fi-lo como atleta e agora vou fazê-lo como treinador com a ambição de ganhar jogos», rematou.