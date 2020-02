Julian Weigl ainda não está recuperado da infeção respiratória que o afastou da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal entre o Benfica e o Famalicão.

Segundo foi possível saber, o médio alemão apresenta ligeiras melhorias e treinou esta quinta-feira, embora sob vigilância mais apertada do que os restantes companheiros.

Nesta altura, as probabilidades de Weigl recuperar para o duelo de sábado não são francamente elevadas, mas as 48 horas até ao clássico permitem acreditar que o reforço de inverno ainda vai a tempo de jogar o clássico com o FC Porto.

Recorde-se que na partida diante do Famalicão Bruno Lage colocou Gabriel e Taarabt no meio-campo, fórmula que vinha a utilizar antes da chegada de Julian Weigl, que se impôs rapidamente como titular.