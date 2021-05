FIGURA: Abdu Conté

Foi poupado em Guimarães, regressando esta tarde ao onze do Moreirense. Intenso, está num bom momento fisicamente e destaca-se pela forma como faz todo o corredor esquerdo. Incorporou o ataque com perigo várias vezes, não descurando a vertente defensiva. Está no lance que dá o derradeiro empate ao Moreirense. Destacou-se de ponta a ponta do relvado.

MOMENTO: golo de André Luís (81’)

Cruzamento de primeira de Abdu Conté na esquerda, passe em profundidade, para André Luís se estrear a marcar na presente edição da Liga. Na cara de António Filipe, o atacante rematou de forma certeira e deu mais um ponto ao Moreirense.

OUTROS DESTAQUES

Vigário

Destacou-se nas bolas paradas, um momento forte do jogo. Colocou várias bolas potencialmente perigosas na área. Uma deu golo, que foi anulado, outra deu em autogolo. Prestação positiva do jogador canhoto.

André Luís

Entrou bem no encontro, deu luta na frente e ainda foi a tempo de se estrear a marcar. Sentido de oportunidade a fazer o desvio certeiro quando o encontro se encaminhava para o final.

Danilovic

Robusto no setor intermediário da equipa montada por Manuel Machado. Deu músculo e critério ao jogo insular, destacando-se quer na manobra defensiva quer na manobra ofensiva. Boa prestação do bósnio de 21 anos.

Ferraresi

Marcou ao FC Porto e voltou a ser feliz esta tarde. Apareceu na cara de António Filipe a recarregar o livre der Abdoulaye, dando expressão a uma boa prestação.