FIGURA: Aylton Boa Morte

O jogo encaminhava-se para a reta final, o nó parecia atado e nenhuma das equipas mostrava argumentos para fazer a diferença. Até que Aylton Boa Morte aproveitou uma nesga a três minutos dos noventa para fazer a diferença e dar os três pontos ao conjunto algarvio. Remate contra um adversário, apenas parando no fundo das redes. O atacante foi determinante a dar os três pontos ao Portimonense.

MOMENTO: Aylton desata o nó (87’)

Momento de desatenção do Moreirense, Fábio Pacheco interceta o esférico de cabeça mas coloca-o nos pés de Aylton Boa Morte que de pronto remata cruzado, contando com um desvio num adversário para ver o esférico parar apenas no fundo das redes, valendo o triunfo em cima da hora.

OUTROS DESTAQUES

Ibrahima

Muito forte fisicamente e eficaz nos duelos, foi uma pedra no charco do jogo. Ganhou vários lances, distribuiu o jogo e num grito de revolta ainda saiu em correria contra o mundo desde o seu meio campo. Falhou na tomada de decisão.

Carlinhos

O estratega do Portimonense, fazendo dupla com Pedro Sá no miolo. Comprometido a auxiliar nas tarefas defensivas, o médio brasileiro fez por estar ativo nas movimentações ofensivas da equipa montada por Paulo Sérgio.

Abdu Conté

Mais um jogo sempre nos limites por parte do lateral canhoto. Não deu espaço para que o Portimonense atacasse pelo seu flanco e tentou usar a velocidade para ser mais uma unidade a incorporar o ataque.

Fabrício

Jogo de luta do atacante na frente de ataque algarvia. Saiu com marcas do encontro, de cabeça ligada, após um choque com um adversário, num reflexo do que foi a sua prestação. Muita entrega, faltando oportunidades para mostrar serviço.