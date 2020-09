FIGURA: Thiago Santana

Bastaram 45 minutos em campo para ser a figura do jogo ao resolver o encontro a favor do Santa Clara. Teve apenas uma oportunidade, logo aos cinco minutos, apareceu na cara de Matheus e, à ponta de lança, não desperdiçou. Com o pé quente, apontou o terceiro golo no campeonato depois de ter bisado na primeira jornada. Ainda perdeu a cabeça com o árbitro, levou o amarelo por protestos e saiu ao intervalo, muito provavelmente devido a problemas físicos.

MOMENTO: golo de Thiago Santana (5’)

O livre de Salomão não teve o efeito esperado e nem sequer chegou á área, mas a ressaca de Rafael Ramos, de primeira, apanhou Thiago Santana completamente isolado nas costas da defesa arsenalista que estava em contrapé. Com a bola à sua mercê, Thiago Santana encheu o pé e desviou de Matheus atirando com as medidas certas para o fundo das redes. Jogo decidido!

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta

Está em todos os lances de perigo do Sp. Braga, sedo um dos elementos mais inconformados da equipa de Carlos Carvalhal. Fez dois passes açucarados que não tiveram seguimento e rematou com estrondo ao ferro na segunda parte. Infeliz, acabou por evitar o golo do Sp. Braga ao estar no local errado à hora errada.

João Afonso e Villanueva

A dupla de centrais do Santa Clara demonstrou organização e uma capacidade constante para estar sempre em jogo, de peito feito para o imenso caudal ofensivo arsenalista. Não viraram a cara à luta e ainda saíram a jogar com tranquilidade.

Sequeira

Híbrido a jogar entre o setor mais recuado a espaços e também com ordem para atacar pelo flanco esquerdo, Sequeira cumpriu a sua missão, rubricando uma prestação consistente. Tirou vários cruzamentos perigosos.

Diogo Salomão

Não teve uma prestação propriamente vistoso, mas adaptou-se ao papel que lhe foi incumbido neste Santa Clara e, a jogar descaído para a esquerda foi muito competente e soube ter bola sendo responsável por várias contemporizações dos açorianos.