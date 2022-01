A FIGURA: André Silva

Foi tentando, tentando, sem grande sucesso. Na primeira parte, por exemplo, não mostrou grande pontaria para a baliza, em dois livres frontais. Mas nunca desistiu. No segundo tempo, logo nos primeiros segundos, deixou o aviso com um passe que deixou Bukia na cara do golo e fez ele o empate em cima do minuto 90. Se o Arouca conseguiu a reviravolta esta noite, o mote para isso foi dado por André Silva.

O MOMENTO: Kouassi acreditou mais do que toda a gente, 90+7 minutos

No último lance do jogo, Kouassi teve mais crença do que todos, foi até ao fim na área estorilista e desviou de primeira para dar os três pontos que permitem ao Arouca sair da zona de despromoção.

OUTROS DESTAQUES

Bukia

Ofensivamente, foi ele o elemento mais do Arouca na primeira parte. É quem mais desequilibra nesta equipa de Armando Evangelista e não foi por acaso que o lado direito foi quase sempre o predileto dos arouquenses para atacar. Bukia foi tentando, de várias formas, levar perigo à baliza de Thiago, e ameaçou o golo por duas vezes na primeira parte. Inconformado.

Victor Braga

Um bom guarda-redes é aquele que não é chamado muitas vezes a intervir, mas quando é, responde à altura. E Victor Braga foi isso mesmo esta noite. Decisivo aos 64 minutos, quando negou o 2-0 ao Estoril por três (!) vezes. Apesar de nem ter tido muitas intervenções, não teria havido reviravolta do Arouca sem ele.

André Franco

Nem esteve tão exuberante como em outras ocasiões, mas André Franco é realmente a «última bolacha do pacote» deste Estoril, pelo menos tecnicamente. O exemplo disso é o lance que protagonizou aos 64 minutos, em que foi ultrapassando adversários dentro da área do Arouca em pézinhos de lã e só foi parado por uma defesa de Victor Braga.

Romário Baró

Finalmente vai ganhando espaço nesta equipa do Estoril e percebe-se porquê. Fisicamente irrequieto, Baró acrescenta critério com bola, mostra-se capaz de ganhar vários metros no meio-campo e vai dando o ar de sua graça no ataque. Acrescentou sempre fluidez ao jogo de posse dos canarinhos enquanto esteve em campo. Noite positiva para o jovem emprestado pelo FC Porto.