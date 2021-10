A FIGURA: Pedro Nuno, o herói tardio

Pedro Nuno entrou ao intervalo para substituir Safira, o elemento em maior destaque no Belenenses na primeira parte. A herança não era fácil, mas o antigo jogador do Moreirense esteve à altura. Mostrou bons pormenores, ele que está a voltar à melhor forma depois de recuperar de uma grave lesão e, claro, merece ser a figura por ter sido o autor do golo que deu aos azuis a primeira vitória nesta Liga e que tirou a sua equipa do fundo da tabela.

O MOMENTO: azuis traem ingenuidade açoriana, minuto 90+3

O Santa Clara havia chegado ao empate a um minuto dos 90 e, talvez empolgado, não se envergonhou na hora de procurar a reviravolta. Só que havia jogo também para o Belenenses. Num contra-ataque rápido, Akas devolveu para Pedro Nuno ao segundo poste e o avançado castigou a ingenuidade açoriana.

OUTROS DESTAQUES

Safira

Mesmo antes do golo, já merecia este destaque. Foi quem mais se deu ao jogo no ataque do Belenenses, de tal maneira que foi bastante massacrado fisicamente – foi assistido por duas ou três vezes e acabou por sair ao intervalo, diretamente para o hospital. Depois, lá está, surgiu o golo, num cabeceamento como mandam as regras.

Lukovic

Um dos melhores reforços do Belenenses para esta temporada, e percebe-se porquê. Trata a bola por tu com aquele pé esquerdo e oferece qualidade ao momento de posse dos azuis. Fez a assistência para o golo de Safira, com um belo cruzamento, e ficou perto do 2-0 na segunda parte, numa ‘bomba’ que pôs à prova Ricardo Fernandes.

Allano

Em termos ofensivos, não foi propriamente a tarde/noite mais feliz da equipa do Santa Clara, mas Allano bem tentou contrariar essa falta de inspiração. Desequilibrou aqui e ali, ele que é sempre muito tecnicista, Esteve na melhor oportunidade da formação de Nuno Campos, com o remate ao poste aos 72 minutos, e fez ele próprio o 1-1, que, pensava-se, ia salvar um ponto ao açor.

Morita

Esteve perto de deixar o Santa Clara, mas em boa hora os açorianos optaram pela sua permanência. Muito seguro, o nipónico é garantia de segurança no meio-campo da equipa agora de Nuno Campos. Não foi por acaso que na segunda parte, o nipónico trocou com Anderson Carvalho no momento ofensivo da equipa e passou ele a assumir a saída de bola do Santa. Daquele pé direito, a bola sai sempre redondinha.