Adil Rami aproveitou um programa da rádio francesa RMC, no qual é participante regular, para «meter uma cunha» ao selecionador argelino a favor de Yanis Hamache, colega no Boavista.

«Ainda mal começou esta etapa na Liga portuguesa. Ele começou agora a jogar depois do empréstimo ao Red Star. Vi o jogo ao Benfica, no qual marcou, e também conseguiu boas prestações antes. É um lateral com um bom pé esquerdo. Para já espero que ele se adapte ao novo clube. Sei como é difícil deixar o clube para ir à seleção quando acabas de assinar», respondeu Djamel Belmadi.

Nascido em França e formado no Nice, Yanis Hamache esteve emprestado ao Red Star na época passada, mas agora é jogador do Boavista, pelo qual soma quatro jogos e dois golos.