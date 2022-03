O Arouca joga em Tondela na 27.ª jornada da Liga. O duelo entre o 15.º e 16.º classificados da prova, separados apenas por um ponto, está agendado para as 15h30 deste sábado.

«Quando acontecem mudanças técnicas algo há sempre algo que muda. Este Tondela vai ter muita coisa do que era do Pako [Ayestarán], mas a nível estratégico terá cunho do Nuno [Campos]. Em termos de preparação, tivemos a preocupação do que pode ser uma coisa e outra para não sermos apanhados desprevenidos. Fizemos análise a dois treinadores. O tempo de trabalho do Nuno resume-se a dois ou três treinos, por isso acreditamos que terá muito do Pako», diz Armando Evangelista, técnico dos arouquense.

O treinador do Arouca não encontra explicações para o fraco registo pontual em casa, por comparação com os pontos conquistados na condição de visitante: «A pressão existe sempre no futebol, nos treinadores, jogadores, dirigentes, em todo o clube. Está inerente a querer somar pontos para subir na tabela. O mais importante é conquistar pontos. Gostávamos de o fazer perante os nossos adeptos, mas se não conseguimos em casa temos de conquistar fora, esta segunda volta temos feito com algum sucesso. Vamos com todas as forças buscar pontos.»

Armando Evangelista revela ainda que Eboué Kouassi estará afastado da competição até ao final da presente temporada, juntando-se aos outros lesionados do plantel: Sema Velázquez, Fernando Castro e Yaw Moses.

«O Eboué está ausente até ao final da época. Era um elemento que nos ajudava muito, estava identificado com o que se pedia, estava a compreender, porque é uma posição muito complexa com e sem bola, mas temos outros. Não nos podemos lamentar do que não temos», conclui.