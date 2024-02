O Arouca venceu o FC Porto na última jornada da Liga, mas Daniel Sousa acredita que um dos jogos mais difíceis que a equipa terá pela frente neste campeonato é o próximo, a visita deste domingo ao Casa Pia pra a 22ª ronda.

«Houve uma mensagem que passei aos jogadores ao longo da semana e tenho repetido várias vezes. Eu acredito que este vai ser um dos jogos mais difíceis que vamos ter no campeonato. O Casa Pia tem bons jogadores, boas dinâmicas, tiveram jogos que perderam por infelicidade», afirmou, na antevisão ao jogo com os Gansos, que não vencem há cinco jogos e estrearão no banco o novo treinador, Gonçalo Santos. «As alterações, em termos de estrutura técnica, podem fazer mexer com as coisas em termos anímicos, portanto vai ser extremamente difícil», insiste Daniel Sousa.

Em contraponto, o Arouca está em plena recuperação, atualmente no sétimo lugar do campeonato. Mas o técnico não dá nada por garantido. «A realidade é que estamos a sete pontos do Moreirense, mas também a oito do 16º. Eu continuo a dizer, é preciso alguma tranquilidade a olhar para a tabela. É tudo muito volátil», defendeu: «Temos tanto que melhorar. Os resultados estão a acompanhar as boas exibições, mas temos coisas onde temos de evoluir, e obviamente que é sobre isso que trabalhamos semanalmente. Tivemos uma série menos positiva e o nosso discurso foi exatamente igual. Não são os resultados que ditam o caminho, são os comportamentos.»

Voltando ainda à vitória sobre o FC Porto, o técnico preferiu colocar o foco sobre os jogadores e não sobre o seu papel na recuperação, ele que chegou com o clube no último lugar da tabela: «Contra o FC Porto, a vitória foi completamente dos jogadores. O decorrer do jogo dita os comportamentos dos jogadores em campo. A interpretação do jogo é dos jogadores. Quando marcamos um golo aos 30 segundos, pode mudar um plano inicial. Somos uma equipa que costuma ter mais bola, mas tivemos a capacidade de nos ajustar com qualidade a uma equipa com objetivos diferentes.»

O Arouca continua sem poder contar com os lesionados Mateus Quaresma, Vitinho e Eboué Kouassi.