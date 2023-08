A FIGURA: Essende

O francês que já tinha deixado indicações positiva em Alvalade voltou a dar nas vistas, essencialmente pela velocidade com que ataca a profundidade. Está no lance que muda o curso do jogo, logo aos sies minutos, ao aparecer bem na área. Lutou muito, mostrou-se sempre disponível e acaba por marcar o golo que carimba o empate ao Vizela, já perto do minuto noventa. Foi a figura que resgatou um ponto.

O MOMENTO: segundo golo do Vizela (89’)

Trabalho de Hugo Oliveira na génese da jogada, a subir pelo corredor direito. Na área Essende fez um trabalho à ponta de lança, recebeu de costas para a baliza e conseguiu rodar, enquadrando-se para um remate cruzado que resgatou um ponto aos vizelenses na estreia em jogos em casa para o campeonato esta época.

OUTROS DESTAQUES

Mujica

Teve que dar, a exemplo dos colegas, mais um pouco de si para compensar a inferioridade. Ajudou no ataque, sendo o primeiro defesa e ainda conseguiu manter as suas tarefas ofensivas. Marcou o segundo dos arouquenses.

Samu

O capitão vizelense abriu o ativo com um penálti bem cobrado, amealhando ser o condutor do Vizela para uma noite tranquila. Teve bons pormenores, mas não conseguiu manter a consistência. Destacou-se, ainda asism.

Arruabarrena

Fez defesas quase que milagrosas, ajudando a segurar o Arouca na primeira metade, quando a equipa passou por momentos de desconforto. Com antijogo acabou por ser decisivo pela forma como mexeu com o ritmo do jogo.