Momento: Tengstedt entra e marca

Minuto 78 no Estádio da Luz, com o resultado em branco. Roger Schmidt troca Arthur Cabral por Tengstedt. O dinamarquês corre para a área e, na primeira vez que toca na bola, faz golo. Um desvio cirúrgico a um cruzamento de David Neres da esquerda. Em dois tempos, Tengstedt tornou fácil o que pareceu tão difícil ao longo de quase 80 minutos.

Figura: Neres entrou e fez duas assitências

Determinante! Entrou ao minuto 69 para abanar o jogo e construir o golo que permitiu ao Benfica desbloquear o marcador. Entrou cheio de convicção, consciente das suas qualidades e fez definitivamente a diferença com duas assistências que resolveram o jogo. Primeiro cruzou tenso da esquerda para a finalização fácil de Tengstedt, depois fez o que quis na área do Estrela antes de estender a passadeira a Rafa para fazer o segundo. Hoje, mais do que nunca, o brasileiro deixou claro que, pelo menos neste momento, tem de ser titular.

Outros destaques:

Figura: Bruno Brígido

O Estrela aguentou o nulo ao longo de 79 minutos muito graças às boas intervenções de Bruno Brígido que teve uma noite quase perfeita até ser enganado pelo tal golo de Tengstedt, com destaque para duas enormes defesas a remates de Di María. O primeiro ainda na segunda parte, com o Brígido a demonstrar bons reflexos para voar a tempo de anular o pontapé do argentino. O segundo, já na segunda parte, a responder com uma grande estirada a um remate em arco do campeão do mundo, com a bola a fugir para o segundo poste, mas com Brígido a conseguir desviá-la para lá do poste. Pelo meio, Brígido defendeu ainda remates de Arthur Cabral, Kökçü e Rafa.

Di María

O melhor em campo do Benfica, até à entrada de David Neres. O argentino tentou de tudo, driblou na área, foi cruzar à linha de fundo e rematou várias vezes e de várias formas de fora da área. Levantou várias vezes as bancadas, mas faltou-lhe uma pontinha de sorte para festejar.

Arthur Cabral

Andou demasiado tempo perdido, sem conseguir integrar a dinâmica ofensiva do Benfica, mas também não se podia exigir muito mais ao brasileiro que tem pouco mais de uma semana de treino com os novos companheiros. Teve uma oportunidade soberana para abrir o marcador, ainda na primeira parte, servido por Rafa, mas permitiu a defesa de Bruno Brígido.

Samuel Soares

Uma tarde bem tranquila para o jovem guarda-redes que certamente já teve treinos mais intensos. Na primeira parte teve de sair uma vez de entre os postes para anular uma transição rápida do Estrela, mas não teve muito mais trabalho do que isto.

Aursnes

Uma das surpresas no onze de Schmidt não por ser titular, mas por jogar no lado esquerdo da defesa onde sentiou algumas dificuldades, não só para puxar a bola para o pé direito, mas também para entender-se com as movimentações de João Mário.

Kökçü

Bom jogo do jogador turco com duas bolas de golo na primeira parte. Primeiro com um cruzamento bem medido para a cabeça de Bah, depois com um grande passe a destacar Arthur Cabral.

Florentino

Entrou muito bem no jogo, num início de segunda parte em que o Benfica abrandou o ritmo e procurou chegar à área do Estrela de forma mais consistente. Estabilizou o meio-campo e permitiu que o Benfica, sobretudo David Neres, subisse mais pelos corredores.