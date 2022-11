Pedro Martins mudou-se para o Qatar há cerca de um mês, mas continua a acompanhar o futebol português e elogia muito o percurso que o Benfica está a fazer esta época e que, defende, começou na abordagem ao mercado.

«O Benfica está a fazer um campeonato absolutamente extraordinário. Todos os recordes estão a ser ultrapassados. Foi ao mercado de forma muito inteligente, inclusivamente o seu treinador. FC Porto e ao Sporting estão a sentir mais dificuldades, porque o Benfica está a fazer um campeonato fora do normal», afirmou o técnico, citado pela Lusa, durante uma conferência de imprensa com jornalistas portugueses, no centro de treinos do Al Gharafa.

Pedro Martins considerou que o Benfica, líder invicto da Liga, tem «muito mérito» no que está a fazer esta época. «Nesta fase, com tanta sequência de jogos, não é normal o Benfica ter apenas dois pontos perdidos no campeonato», defende.

Para esse desempenho, segundo o técnico, tem contribuído muito o médio argentino Enzo Fernández, que dificilmente ficará muito mais tempo no clube da Luz, na opinião do treinador luso.

«Do que conhecia dele na Argentina, o que tem vindo a fazer não é surpresa. O Benfica vai ter muitas dificuldades em segurar um talento como ele, um jogador com aquela qualidade. Não é só um talento, é um elemento de equipa, altamente rotativo e que todas as equipas gostariam de ter nos seus plantéis», elogia.

Pedro Martins considera que neste momento o Sporting já está afastado da luta pelo título.

«O Sporting teve saídas de jogadores que não foram colmatadas da melhor forma, está à procura da sua estabilidade. As coisas estão muito difíceis e, nesta altura, parece-me que a luta pelo título será entre FC Porto e Benfica», disse.

Já sobre a sua mudança para o Qatar, depois ter orientado o Olympiakos durante quatro épocas, o técnico de 52 anos admite que não era uma prioridade rumar nesta fase da carreira ao Médio Oriente, mas a proposta era irrecusável.

«Recebi o convite do presidente do Al Gharafa e falaram-me do que era o projeto do clube e do futebol do Qatar, do que querem implementar no futuro. A margem de crescimento e também do projeto do Qatar é enorme. Há muita coisa a desbravar, é um projeto aliciante. Profissionalmente e pessoalmente vai ser experiência muito útil e positiva», explicou.

«No meu horizonte também passava por vir para uma equipa do extremo oriente, mas não no futuro próximo, muito sinceramente. Quero ter sucesso aqui, mas claro que o meu foco continua ser outros campeonatos. Não escondo isso», admitiu.