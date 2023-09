Roger Schmidt foi eleito o melhor treinador e Otávio o melhor jogador da época 2022-2023, em prémios atribuídos na gala Liga Portugal Awards, que decorreu nesta quinta-feira na Alfândega do Porto.

Além do treinador do Benfica, que se sagrou campeão nacional, e do médio do FC Porto, foram ainda distinguidos Iván Jaime e Nuno Santos.

O médio que trocou o Famalicão pelo FC Porto esta época recebeu o galardão de melhor jovem, enquanto o ala do Sporting venceu o prémio para o melhor golo.

Rui Costa também subiu ao palco para receber o prémio de campeão do Benfica.

Foram ainda atribuídos os seguintes prémios:

Prémio Mérito: Abel Ferreira;

Prémio Hall of Fame: Paulo Future;

Prémio Presidente: Jorge Mendes;

Senadores da fundação da Liga Portugal: António Simões, António Oliveira e Manuel Fernandes.