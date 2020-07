Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória da equipa encarnada em Vila das Aves, frente ao Desportivo local (0-4):

«Antes de mais, queria passar uma mensagem de conforto e solidariedade à estrutura do Desp. Aves. Espero que as coisas a curto prazo se resolvam.»

Sobre o jogo: «Sabíamos que havia vontade em jogar e que íamos ter aqui um jogo de grau de dificuldade acrescida. Foi uma exibição mais conseguida na segunda parte que na primeira.»



A ausência de Vlachodimos: «O nosso plantel tem 25 jogadores, todos estão a trabalhar no limite e todos estão aptos a ser opção. Fruto das caraterísticas do jogo, decidimos tomar opções, sabendo que os jogadores iam dar uma boa resposta.»



A estreia de Gonçalo Ramos: «O Gonçalo faz parte de um conjunto de jogadores que tem estado a treinar connosco. Havia uma vaga na convocatória, aliás também foi convocado o Paulo Bernardo, entendemos que ele podia ter essa oportunidade e deu uma excelente resposta.»



A luta pelo título de melhor marcador: «Não queria direcionar para o objetivo individual. Temos essa questão do Pizzi e do Carlos Vinícius, mas o foco não pode ser desviado daquilo que são os objetivos coletivos.»



A chegada de Jorge Jesus: «Ninguém é imune às notícias mas sinto da parte dos jogadores um grande foco naquilo que falta, neste caso o jogo com o Sporting para o campeonato e a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto.»