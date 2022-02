Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Santa Clara, para a 22.ª jornada da Liga (2-1):

«Tivemos uma entrada muito consistente. Tínhamos lançado esse desafio aos jogadores, de entrar forte, para chegar o mais rápido possível ao golo. Não foi possível, mas tivemos uma entrada muito positiva. Recordo uma oportunidade do Darwin e uma do Vertonghen. Depois sofremos o golo, e aí reconhecemos que a equipa ficou mais intranquila. Conseguimos ter capacidade para ter a bola, mas nem sempre a descobrir os espaços que pretendíamos. Fizemos uma segunda parte muito interessante, com qualidade com bola. As mexidas que fomos fazendo acrescentaram qualidade, mais acutilância ao jogo ofensivo. Acabámos por fazer dois golos que deram justiça ao resultado, e tivemos oportunidade de fazer o 3-1, pelo Gonçalo. Fizemos um bom jogo. Há o momento em que a equipa ficou mais retraída, com o golo, mas a segunda parte é muito boa.»

[sobre a importância da segunda vitória consecutiva] «Estamos no Sport Lisboa e Benfica, sabemos que esta é a nossa exigência, e não pode existir maior exigência do que aquela que colocamos a nós próprios.»

[sobre as alterações no início da segunda parte] «A entrada do Roman e o posicionamento do Darwin sobre a esquerda criaram dinâmicas diferentes. O Adel é um jogador com capacidade para ver o jogo um pouco mais à frente. A equipa estava a precisar disso. Os golos depois surgiram, e com isso a equipa também chegou à frente com mais acutilância.»

«Sofremos o golo contra a corrente do jogo, com mérito do Santa Clara, e a equipa sentiu-se um pouco retraída. Temos de juntar não só aquele que foi o nosso comportamento com bola, mas também o comportamento defensivo do Santa Clara.»

[Falou da dificuldade para entrar pelo meio, sobretudo na primeira parte. O Nélson tem apostado no Gonçalo Ramos e o Paulo Bernardo como médios interiores, mas tiveram dificuldade para entrar no jogo, na primeira parte. Tendo isso em conta, e também olhando para a influência do Taarabt quando entrou, podemos dizer que é o aspeto que o Nélson tem privilegiado para melhorar a equipa?] «O Adel entrou bem, mas é um dos aspetos que temos de implementar, para existir alguma imprevisibilidade no nosso jogo. Após o golo sofrido insistimos muito no jogo interior, com lentidão a chegar ao Grimaldo e ao Lázaro, para depois atacar a profundidade, mas temos de dar mérito também à organização defensiva do Santa Clara, e mérito também aos nossos jogadores, pela forma como melhoraram na segunda parte, mesmo antes das substituições.»