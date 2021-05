Artur Soares Dias assinalou uma grande penalidade favorável ao Benfica em cima do intervalo no clássico frente ao FC Porto, no Estádio da Luz. Porém, a decisão foi revertida por fora de jogo de Rafa.



O VAR interveio e descortinou a posição irregular do internacional português, que fugiu a Manafá e foi derrubado pelo lateral do FC Porto, que viu o cartão amarelo. O cartão foi anulado, face ao fora de jogo de Rafa. Mesmo que não houvesse posição irregular, é possível ver nas imagens que a falta é feita fora da área, o que poderia levar à expulsão do lateral portista.