A FIGURA: Tiago Morais

É uma das referências ofensivas do Boavista e esta noite mostrou as razões. Um golo e uma assistência constam na ficha de serviço, mas significaram muito mais do que isso. O extremo de 20 anos formado no Bessa conseguiu tirar o conjunto axadrezado da teia montada pelo Vizela, fabricando dois golos apontados na primeira metade. Chega à meia dúzia de golos esta temporada com a camisola do Boavista.

O MOMENTO: golo de Abascal (52’)

Esperava-se uma entrada forte do Vizela na segunda metade, para reagir à desvantagem. Mas, de pronto, nova estocada do Boavista evitou esse cenário. Falta de Bruno Wilson sobre Bozenik, ainda no meio campo ofensivo. Jogo parado, Abascal viu Buntic adiantado e atirou diretamente à baliza ainda antes da linha do meio campo, assinando um grande golo. O guarda-redes ainda toca na bola ao recuar, mas não consegue evitar o golo.

OUTROS DESTAQUES

Bozenik

Jogo de muito trabalho, mais um do eslovaco na frente de ataque da turma do Bessa. Esta noite teve o condão de voltar aos golos na Liga, dois meses depois. Cabeceamento à ponta de lança entre os centrais.

Essende

Esteve no melhor e no pior. Marcou o golo, já tardio, e teve vários outros momentos positivos, como o remate ao poste. Mas, teve também vários momentos em que foi perdulário, sendo um dos que mais desperdiçou.

Abascal

Entra no filme do jogo com um golaço, o momento do jogo. O tal remate ainda antes do meio campo serve para coroar uma exibição competente em que ia passando de forma discreta, mas eficiente.

Reisinho

Um dos jogadores mais dotados tecnicamente do Boavista, o médio deu critério aos axadrezados, quando estes tiveram bola. Faz o passe açucarado para Tiago Morais fazer o segundo golo do jogo.