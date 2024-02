A Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou, por unanimidade, o projeto de arquitetura do novo Estádio Pina Manique, anunciou o Casa Pia, que quer começar a jogar em casa a partir de 2025/26.

«A previsão da direção do clube é apresentar até ao fim do presente mês de fevereiro os projetos da especialidade e de execução que se seguem ao projeto de arquitetura. Findo este prazo, vamos abrir concurso para a execução da obra, obtida que seja a necessária autorização da Câmara Municipal de Lisboa», explicaram os gansos em nota oficial.

O presidente Vítor Seabra Franco salientou que existe «o pequeno problema» de arranjar financiamento para pagar a obra, o que, caso seja ultrapassado, levará à demolição do atual Estádio Pina Manique, com a previsão para os «fins de maio ou inícios de junho do presente ano».

«As coisas são como são e não como todos gostaríamos que fossem. Quem conhece a história do Casa Pia Atlético Clube sabe que andámos a utilizar campos alheios até à construção do atual Estádio Pina Manique, e agora a história repete-se. A direção tentará regressar ao novo Estádio Pina Manique na época desportiva 2025/26. Até lá, temos de nos sacrificar e comparecer no Estádio Municipal de Rio Maior, onde temos sido bem recebidos, e continuar a apoiar a equipa principal do clube», lê-se ainda.

De regresso à Liga na época passada, o Casa Pia jogou no Estádio Nacional enquanto visitado. Na presente temporada, tem jogado em Rio Maior, a 85 quilómetros de distância de Pina Manique.