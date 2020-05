A Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar uma bancada virtual na Cidade do Futebol, que vai receber jogos de Belenenses e Santa Clara nesta reta final da Liga.

Foi instalado um ecrã LED de grandes dimensões (98 metros de comprimento por 3 metros de altura) junto ao relvado, com o objetivo de "levar" os adeptos aos encontros que vão ser disputados na Cidade do Futebol, à porta fechada.

«A ideia foi minorar a distância entre adeptos e equipas, e no caso concreto do Santa Clara houve a preocupação em aproximar os Açores e os adeptos dos seus ídolos. Será uma verdadeira experiência “second screen”, onde os adeptos vão poder conviver virtualmente entre eles, acompanhar e reagir às incidências do jogo, e os jogadores em campo vão poder ter essa referência visual da sua massa associativa», explica Nuno Moura, diretor de marketing da FPF.

A equipa federativa está ainda a preparar um conjunto de animações interativas para aplicar nos ecrãs da Cidade do Futebol, de forma a tornar o evento mais atrativo para os telespectadores.

