O Estoril recebeu e venceu o Desportivo de Chaves por 4-0, este domingo, no António Coimbra da Mota, em jogo da 13.ª jornada da I Liga.

Rodrigo Gomes bisou (6m, 61m) e Alejandro Marqués (70m) e Heriberto (90+2m) também marcaram.

Com este resultado, o Estoril ascende ao 12.º lugar, agora com 13 pontos. O Desp. Chaves é 16.º, com 10.