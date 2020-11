Maxi Pereira interpôs um processo de execução sobre a SAD do FC Porto, no qual reclama o pagamento de 1,2 milhões de euros.



O processo deu entrada no tribunal na passada quarta-feira no Tribunal Judicial da Comarca do Porto.



O internacional uruguaio jogou entre 2015 a 2019 no Dragão e acabou contrato há ano e meio. Desde então, o lateral-direito não mais voltou a jogar, embora continue a residir na cidade Invicta.



Este é o segundo processo de execução sobre a SAD azul e branca no espaço de uma semana, depois de a Doyen ter avançado com um processo de execução por causa de uma dívida no valor de quase 1,8 milhões de euros relativa a Brahimi.







